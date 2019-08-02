قبل عيد الأضحي..حملة مكبرة من السياحة والمصايف على شواطئ العجمي.. صور

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملاتهاا التفتيشية على الشواطئ قبل عيد الأضحي المبارك، وشنت حملة مكبرة بشواطئ العجمي، لضبط المخالفات ومنع استغلال المصطافين وزوار الإسكندرية.



وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة استهدفت مراجعة أسعار التذاكر ودورات المياه والتأكد من عدم فرض إكراميات على الزوار.



وأوضح "رشاد"، في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه يتم حصر كافة المخالفات أول بأول لتوقيع غرامات قد تصل إلى 25 ألف جنيه علي مستأجري الشواطئ المخالفة، طبقا لبنود كراسة الشروط.



وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين عدم الخضوع لأي ابتزاز أو استغلال علي الشواطئ وإبلاغ الإدارة بأي مخالفات عبر وسائل الخط الساخن أو الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".