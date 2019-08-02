أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية بالعامرية للحديث عن فضل ذي الحجة

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، الجمعة، قافلة دعوية هي الأكبر هذا العام للحديث عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة.





وقال الشيخ محمد خشبة، إن القافلة قامت بحث الناس على اغتنام الأيام العشر المباركة من ذي الحجة بعمل الصالحات وتقديم القربات وتجهيز النفس ليوم عرفة، والتعلق بالأرواح بمناسك الحج، وتجهيز الأضحية التي هي معلم الديانة الإبراهيمية الحنيفية

وسنة محمدية.





وأضاف محمد خشبة ، أنه كان في استقبال القافلة كل من مدير إدارة العامرية ثان الشيخ أحمد عاشور وفضيلة الشيخ عبد الرزاق مدير عامرية ثان مع وفد من علماء الإدارة.



