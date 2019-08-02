مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية لاستهداف الخارجين على القانون

شنت مديرية أمن الفيوم تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم ، بحملة مكبرة على مدار اليوم استهدفت جميع مظاهر الخروج عن القانون.



وأسفرت الحملة عن ضبط (3) قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ، و( 3) قضايا مخدرات اتجار و( 2) قضية مخدرات تعاطي . ( 5) متهمين هاربين مطلوبين ضبطه واحضاره في قضايا جنائية، و(10) قضايا متنوعة في مجال المسطحات و (826 ) حكما في مجال تنفيذ الاحكام و(76) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر و(73) قضية في مجال المرور علي الاسواق (عدم وجود شهادة صحية - ادارة نشاط بدون ترخيص ) ، وعدد (357) تنفيذ قرار وحالة ازالة واحكام قضائية وقرارات تمكين و (1152) مخالفة وجنحة مرور.



يأتى ذلك في اطار حرص اجهزة الوزارة علي فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري في شتي المجالات ومداهمة الاوكار والبؤر الاجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.