إشادة دولية بتنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمصر

أشادت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بتنظيم مصر لبطولة العالم السادسة عشر للسباحة بالزعانف، وبالشكل الذى ظهرت عليه البطولة والتعامل الراقي، وهو يدل على تطور مصر المستمر.



وتستضيف مدينة شرم الشيخ بطولة العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 28 وحتى الرابع من أغسطس الجارى.



وتوجه ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بالشكر لكل القائمين على البطولة، التي شهدت نجاحا كبيرا، وأيضا شهدت منافسات قوية، كما توجه بالشكر على حسن الضيافة والاستقبال والمعاملة الراقية.



وأشاد رؤساء الوفود والبعثات المشاركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وأبدوا إعجابا كبيرا بمدينة شرم الشيخ التى تحتضن منافسات البطولة لما تتمتع به من مقومات متميزة.



وأعرب الوفد الأمريكي عن سعادته بهذا التنظيم الراقي موجها الشكر والتهنئة للقائمين على البطولة، بنجاح التنظيم وظهور البطولة بالمظهر اللائق الذي يعكس إمكانات وقدرات مصر التنظيمية، كما عبروا عن سعادتهم ورضاهم عن كل شيء من البداية حتى النهاية.



من جانبه قال سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوص والإنقاذ إن البطولة شهدت منافسات شرسة طيلة الأيام الماضية ، واضاف ان البطولة تمثل احتكاكا قويا من للسباحين المصريين الذين نجحوا في تحقيق أرقام مصرية جديدة.



وأضاف الشاذلي أن البطولة حققت نجاحا كبيرا على المستوى التنظيمي بشهادة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي رغم أنها المرة الأولى التى تقام في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.



وأضاف " الشاذلي" أن الدولة لم تبخل بأي شيئ من أجل إنجاح هذه البطولة التي تتسضيفها مصر لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا والشرق الاوسط، وهذا إنجاز يحب للمنظومة الرياضية المصرية.



واختتم رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ بتوجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على الجهود والدعم الكبير الذي يقدمه لكل الاتحادات الرياضية، خصوصا الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، من أجل الإعداد الجيد وتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات تضاف للرياضة المصرية.



وفي سياق متصل تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الثانية للبطولة وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.



ويشارك في منافسات السباحة في المياه المفتوحة 14 دولة حيث تقام السباقات علي فترتين صباحية تبدأ بالتتابع 4×2 كيلو بينما خصصت الفترة المسائية لسباق 6 كيلو مترا فردى، وتتطلع مصر لحصد اول مراكز متقدمة في منافسات الغد



وكانت اللجنة الفنية التابعه للاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الذى يستعد لمنافسات "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة.