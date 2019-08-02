عيون مصر الساهرة .. قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة 431 شخصا غير الشرعية.. وضبط أسلحة وقنابل.. وتدمير مزارع مخدرات على جميع الاتجاهات

قوات حرس الحدود:

تدمير فتحتي نفق بشمال سيناء ضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التى تستخدم فى تصنع العبوات الناسفة ضبط 1855كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و6 كيلو جرامات لمادة الهيروين تدمير 63 مزرعة لنبات البانجو، بإجمالى مساحة تقدر بـ 23 فدانا بوسط سيناء ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير، و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هاون إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ431 شخصا من جنسيات مختلفة التحفظ على 90 عربة ودراجة نارية و2 مركب صيد تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ضبط 65 شخصا من المهربين والخارجين عن القانون





تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من اكتشاف وتدمير فتحتي نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.





ونجحت قوات حرس الحدود، من ضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التى تستخدم فى تصنع العبوات الناسفة، كما تم ضبط 1855كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و392 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2486 كيلو جرام لنبات البانجو، و1250 كيلو جراما لبذور البانجو والخشاش، و6 كيلو جرامات لمادة الهيروين.





وفى إطار تنفيذ حملات القضاء على الزراعات المخدرة بوسط سيناء، تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو، بإجمالى مساحة تقدر بـ 23 فدان، كما تم ضبط 9 بنادق ومسدس أنواع وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة، وضبط 18 قنبله معدة للتفجير، و46 مقذوف نصف بوصة، و20 دانة هاون ومدفع وضبط 8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و994 جهاز ‪.GPS‬





كما تم ضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وضبط 4600 كيلو جرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ، ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط 2080 علبة أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية.





ونجحت القوات في إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 431 شخصا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية و2 مركب صيد تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 65 شخصا من المهربين والخارجين عن القانون، وتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.





ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة على مدار الساعة، لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجة للدولة.



