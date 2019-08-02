رسميا.. الانتهاء من توريد القمح بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد الانتهاء رسميا من توريد محصول القمح لجميع الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة وخارجها والتابعة لوزارتي الزراعة والتموين، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 206 ألف و510 فدان.



وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم توريده 257114 طن داخل وخارج المحافظة خلال هذا الموسم منهم 37450 طن داخل المحافظة، و219663 طن خارج المحافظة، لافتا إلى أنه تم توريد 4671 طن عن طريق الجمعيات المركزية وجمعيات التعاون الزراعي.



وأشار مجد المرسي إلى أن استلام القمح تم في 7 شون معتمدة من وزارة التموين على مستوى المراكز الإدارية بواقع 2 شونة بالخارجة، و3 شون بالداخلة و2 شونة بمركز الفرافرة ، كما أن البنك الزراعي تولى عملية استلام محصول القمح لخدمة المزارعين يتم تسليم الكميات إلى صوامع مدينة الخارجة، بالإضافة إلى أن هناك 44 جمعيات زراعية قامت باستلام القمح من المزارعين بجميع القرى تسهيلا عليهم.