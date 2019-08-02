على حسب نوعه.. احذري الإفراط في شرب الشاى مشاكل صحية للجنين

عرضت فضائية فرانس 24 تقريرا عن تأثير إفراط احتساء مواد الكافيين للنساء الحوامل والذى ينتج عنه مشاكل صحية للأجنة.





بحسب دراسة طبية فإن الإفراط فى احتساء الشاى خلال فترة الحمل يعود بالسبب على للجنين والسبب يعود لنسبة الكافيين التى تؤثر تحديدأ على مدة الحمل ، ووزن المولود .





وبحسب رأى الخبراء فإنها تختلف حسب نوع الشاى فإذا كان من النوع الأسود فإنه يحتوى على تركيز أعلى من الكافيين مقارنة بالشاى الأخضر وعليه تتمحور نقطة الخلاف الرسمية حول كمية الشاى الموصى بتناوله .



