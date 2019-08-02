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حوادث

قبل بيعهم فى الأسواق.. ضبط 10 أطنان جبن وسمنة فاسدة بمخزنين بالسويس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 10 أطنان جبنة وسمن مجهولة المصدر بداخل مخزنين للمواد الغذائية بالسويس.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام (تاجر مواد غذائية – سبق اتهامه والحكم عليه فى 2 قضية "تموينية") لقيامه بإدارة مخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجناين، وتجميعه كميات كبيرة من منتجان الألبان ( أجبان - سمن ) مجهولة المصدر وتجهيزها، تمهيدًا لتوزيعها على المحلات التجارية لبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وكذا ضبط (كميات كبيرة من عبوات الأجبان والسمن بلغ وزنها 9,250 طن "تسعة أطنان ومائتان وخمسون كيلو جرام" جميعها مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية ومستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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