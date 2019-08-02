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محافظات

تحصين 48 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الوادي الجديد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:23 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
انتهت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد من تحصين 48491 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وذلك على مدار الفترة الماضية.

وقالت الدكتورة علا محمد حامد مسئول الابيدميولوجى والعلاقات العامة بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد إن الحملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة الخمس وتستهدف جميع المناطق وخاصة البعيدة وهناك محاضر للمزارعين والمربين الذين امتنعوا عن تحصين الماشية.

وأكد الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام البيطرى بالوادى الجديد أن المحافظة خالية تماما من أي أمراض وبائية أو متوطنة، وذلك بسبب المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني، ووعي المزارعين والمربين إضافة إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ساهمت في القضاء على معظم الأمراض ومنعت انتشارها.

وأشار إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين وحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة وتحصين الماشية، والالتزام بكل تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.‎

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