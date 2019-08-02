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حوادث

للتشهير وابتزاز أصحابها.. سقوط هاكر اخترق 100 صفحة على فيس بوك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:33 م
الفيس بوك
الفيس بوك
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تلقى لفرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا (الاسكندرية) من (شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة) بتضررهما من "مجهول" لقيامه بالاستيلاء على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع ، مواليد 1989، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته ، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول ، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكترونى يستخدمه المتهم فى الإستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالإستيلاء على عدد(100) حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وباستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتهديدهم وابتزازهم بغرض الإستفادة منهم ماديًا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وضبط مرتكبى جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.

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