نزيف الحمل هل يشكل خطرا على صحة الجنين.. فيديو

عرضت فضائية فرانس 24 تقريرا عن مسببات نزيف الحمل وهل يشكل خطرا على صحة الجنين.



ووفقا للتقرير فإن نزيف الحمل ينقسم لنوعين أولهما يحدث بأوائل أشهر الحمل أما الثانى فيحدث بأواخره، وأنه فى أغلب الحالات لا يشكل النزيف خطرا على صحة الجنين والأم.



وأشار التقرير إلى أن نزيف بأوائل أشهر الحمل يعود لحساسية عنق الرحم للمرأة الحامل والذى يمكن أن يؤدى لنزيف لأسباب من الممكن تتعلق بممارسة العلاقة الزوجية ، أو عن طريق إنفصال للكيس الذى يحمل الجنين والرحم.



وقد ينتج النزيف أيضا لأسباب تتعلق بتوقف الحمل وفى هذه الحالة يسرع الأطفال لتنظيف الرحم بعد النزيف مباشرة للحفاظ على صحة الجنين ، أو يحدث أيضأ نتيجة لإنفصال كيس الجنين عن الرحم والذى يشكل فى هذه الحالة خطورة على صحة الجنين والذى يستدعى ضرورة سرعة عمل ولادة قيصرية تجنبأ لحدوث مضاعفات للمرأة الحامل.





