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محافظات

طوارئ بالجيزة لاستقبال العيد.. تكثيف الحملات على المخابز والمستودعات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:40 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك،  مؤكدًا علي رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد الأطباء والأطقم البشرية وتوفير الادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات مشددًا على تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

كما أكد راشد على إلغاء الاجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحي المبارك والتصدي بكل قوة حيال أي شكل من أشكال التعدي والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء اجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أية تعديات واشغالات والتصدي الفوري لها.

وقال المحافظ إنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانًا طوال أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها مؤكدًا علي رئيس هيئة النظافة على ضرورة تجهيز الحملات والعمال والتركيز على أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع كفاءة وجاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية التفتيشية علي شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بمواصلة التعاون مع الصحة و التموين بتكثيف التواجد لمراقبة المجازر للتأكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة حفاظاَ على صحة المواطنين مع استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالي.

وشدد المحافظ علي مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمراكز بتشديد الرقابة على المنشأت السياحية والسلاسل التجارية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاَ على حياة المواطنين .

وأكد المحافظ علي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال ايام عيد الاضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوي .

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