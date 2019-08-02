الرئيس مؤمن بفاعلية التكنولوجيا.. اتصالات النواب: بورسعيد نقطة الانطلاق لـ التحول الرقمي

أكدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب يأتي من منظور إيمانه الشديد بأهمية التحول الرقمي ومدي فاعلية التكنولوجيا وتأثيرها على مستقبل المجتمعات.



وأضافت "البطران" في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي عن وضع مصر في التحول الرقمي جعل ترتيبها يتأخر في مجالات تنموية مستقبلية، مما أثر سلبيًا على اُسلوب حياة المواطن، كلمة تؤكد بدفع الحكومة في اتجاه تنفيذ التحول الرقمي بداخل كافة مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطن المصري بسهولة و دعم مستوى معيشته طبقا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.



وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أن قطاع التكنولوجيا أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركا قويا في جهود بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، واصبح تطوير البنية التحتية للاتصالات عاملا محوريا في التجهيز للمستقبل، وإنشاء العديد من المدن الذكية القائمة علي التطور التكنولوجي، بالإضافة إلي تمكين كافة فئات المجتمع سواء عنصر بشري أو مؤسسات حكومية من استخدام الخدمات الرقمية، فضلا عن نشر الوعي المجتمع بأهمية التحول الرقمي ومدى تأثيره علي تقدم الدولة واختصار الوقت والجهد.



وأشادت "البطران" بقرار الرئيس السيسي بتكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.



وقالت: "أن التكنولوجيا تساعد في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تطوير المجتمع، وخلق فرص عمل جديدة لشباب الألفية، وجعله قادرًا على مواجهة التحديات و اغتنام الفرص التي تفرضها العولمة".