شركة ميناء القاهرة الجوي تستبدل السور الحديدي بحرم المطار بآخر مسلح

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، أعمال استبدال السور الحديدي بحدود مطار القاهرة الدولي الغربية، بسور آخر مسلح حجري جديد بالمنطقة المقابلة لاستاد الكلية الحربية مباشرة، نظرا لزيادة الكثافة السكانية بهذه المنطقة، وبمنطقة حي النزهة.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السور الجديد تجرى أعمال إنشاؤه حاليا بهدف زيادة تأمين هذه المنطقة والحفاظ على خصوصية حرم المطار خاصة أن هذه المنطقة تطل مباشرة على أرض المهبط، مُشيره إلى أنه متوقع أن تنتهي أعمال بناء السور الحجري خلال أيام.



وأـشارت المصادر إلى أن أعمال الصيانة والتطويرات بمطار القاهرة الدولي لا تتوقف، يتم تحديث جميع أعمال البنية التحتية بمباني المطارات الثلاثة، بشكل دائم ومستمر، للحفاظ على واجهة مصر الحضارية، وحتى يظهر المطار بالشكل اللائق دائما، مُشيرًا إلى أن أعمال الصيانة والتطويرات بشكل دوري من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.

