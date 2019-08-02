بسبب الخلاف على مبلغ مالى .. مشاجرة بين 5 أشخاص بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بسبب الخلاف على مبلغ مالى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقي مأمور قسم أول شبرا الخيمة من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع ماضى – ارض نوبار – دائرة القسم.



