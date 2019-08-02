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حوادث

بسبب الخلاف على مبلغ مالى .. مشاجرة بين 5 أشخاص بشبرا الخيمة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:59 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بسبب الخلاف على مبلغ مالى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقي مأمور قسم أول شبرا الخيمة من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع ماضى – ارض نوبار – دائرة القسم. 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم و بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول " ا و ع " و س ص س و م ص ع و أ ر م وطرف ثان م ا ا " وبحوزته طبنجة صوت بداخل خزينتها عدد 2 طلقه صوت، وذلك بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات مالية مقابل تطورت لمشاجرة، قام خلالها الخامس بإشهار الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته دون وقوع ثمة إصابات بين الطرفين وبسؤال طرفي المشاجرة، أيدوا ما جاء بالفحص وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتولت النيابة التحقيق.

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