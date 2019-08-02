إقبال ضعيف على معامل القاهرة .. ومشرف التنسيق يكشف السبب

شهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة إقبالا ضعيفا من طلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019 ، والتي تستمر الى الأحد المقبل.



وأكد عبد الحميد حسن المشرف علي معامل التنسيق بكلية الدراسات والبحوث الاحصائية، لـ صدى البلد أن السبب في ضعف الإقبال اليوم هو اعتقاد الطلاب أن الجمعة اجازة رسمية والمعامل مغلقة إلا أن الكلية تفتح معاملها في العطلات الرسمية تنفيذا لتوجهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، اليوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 .



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673



■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978



