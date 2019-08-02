لجنة متابعة للمرور على المباني المدرسية بسيناء استعدادا للعام الجديد

كلف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجنة المتابعة بالمرور على مختلف المبانى المدرسية، ومعاينتها، ومراجعة تجهيزاتها، في إطار استعداد محافظة شمال سيناء لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019\2020 م.



وأصدر، توجيهاته إلى المهندس أحمد سالم، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، من خلال تجهيز جميع المدارس. رفع درجة الاستعدادات القصوى لبدء الدراسة.



وطالب المحافظ، بسرعة استكمال أعمال الصيانة والأثاث، وتجهيز المدارس، وإعدادها للعام الدراسى الجديد، للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى بوقتٍ كاف.



من جانبها، أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدء خطط الصيانة، واستكمال الأثاث للمنشآت التعليمية الجديدة، إلى جانب تفقد عملية إنشاء المجمع الخدمى الذى يُقام فى حى الزهور بالعريش، وبعض المنشآت التعليمية الجارى إنشائها. كما تم توفير 23 سيارة لدعم التربية والتعليم بالمحافظة.

