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أخبار العالم

موسكو: معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى انتهت بمبادرة أمريكية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:13 م
معاهدة الصواريخ
معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى انتهت بمبادرة أمريكية
ا ش ا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الجمعة)، أن معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، انتهت "بمبادرة أمريكية".

وأفادت الخارجية الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه "في 2 أغسطس 2019، وبمبادرة من الطرف الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية حول التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة في واشنطن بتاريخ 8 ديسمبر 1987".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، مضيفا أن "الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

واستندت واشنطن في قرار انسحابها من المعاهدة إلى انتهاكات مزعومة من روسيا، وردت موسكو بالمثل، حيث أن لديها شكاوى حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

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