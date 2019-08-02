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فن

أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
سمر سعد
دفع حبه للفن والتصميم، إلى تنفيذ لقطات وصور غير تقليدية من الأفلام القديمة حيث دمج نجوم الفن الجميل بالنجوم الحاليين خاصة نجوم مسرح مصر، والتي نالت إعجاب متابعيه.

ونجح الشاب محمد جابر، خريج كلية التجارة، في تصميم صور غير تقليدية من الأفلام القديمة والأفيشات، والتي نشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد جابر لـ صدى البلد، إنه تخرج من كلية التجارة لكنه نظرا لحبه للفن صمم صورا للنجوم بشكل مختلف عن طريق برنامج دمج الصور، حيث قام بدمج بين صور فنانين الزمن الجميل والفنانين الحاليين.

وأضاف محمد جابر أن الفكرة ربطت بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أنه سيواصل عمله بتصميم صور تجمع بين التصوير والتصميم فى نفس الوقت.

وأكد أنه وجد دعما وتشجيعا من عدد كبير من النجوم أبرزهم نجوم مسرح مصر والفنان محمد عبد الرحمن والذى وجه له الشكر أثناء استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية.
أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين
أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين
أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين
أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين
أفيشات بين الماضي والحاضر.. محمد جابر يجمع فناني الزمن الجميل بالحاليين

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