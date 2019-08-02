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أخبار العالم

سفيرة السعودية لدى واشنطن ترحب بقرارت بلادها الخاصة بتعزيز مكانة المرأة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:13 م
الأميرة ريما بنت
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
ا ش ا
أعربت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن ترحيبها بالقرارات الجديدة التي تعزز مكانة المرأة السعودية في حزمة التعديلات الخاصة بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وقالت بن سلطان -في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الجمعة/- "نعرب عن سعادتنا بقرار المملكة بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بشكل مستقل".

وتابعت: "لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري، أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة".

واعتبرت الأميرة ريما بنت بندر أن هذه الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخ جديد، ونهج شامل للمساواة بين الجنسين، وبلا شك تعتبر تغييرا حقيقيا لصالح المرأة السعودية، مضيفة أن "المرأة السعودية لعبت دورا هاما في التنمية داخل المملكة، وستواصل ذلك على قدم المساواة مع الرجال".

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