فوج الحجاج الصغار في مطار القاهرة.. 15 طفلا يحاكون إجراءات وتجربة السفر

في مشهد يجسد الجهود المجتمعية والتوعوية التي يدعمها قطاع الطيران المدني، نظمت دار حضانة جولة لمجموعة من الأطفال الملتحقين بها إلى مطار القاهرة الدولي، وهم يرتدون ملابس الإحرام كنموذج محاكاة؛ لتعريفهم بإجراءات سفر الحجاج من المطار إلى الأراضي المقدسة على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران.



وتم استقبال مجموعة الأطفال وعددهم 15 طفلا، من قبل فريق العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، حيث نظم جولة لهم داخل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، التي تسير مصر للطيران رحلاتها الجوية للأراضي المقدسة من خلالها لنقل حجاج بيت الله الحرام.



وتواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة، حيث تسير اليوم الجمعة، 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاجًا بواقع 7 رحلات إلي جدة لنقل 1500 حاجًا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.



جدير بالذكر أن الشركة سيرت بنهاية رحلات أمس أكثر من 40 ألف حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والأفراد والترانزيت وحجاج دولتي مالي وفلسطين على متن 200 رحلة جوية.