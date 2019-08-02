ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انفجارات بانكوك.. سفارة الكويت تحذر رعاياها فى تايلاند

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:11 م
سمر صالح
نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، تحذيرات السفارة الكويتية فى تايلاند لرعاياها بعد انفجارات بانكوك.

وأهابت سفارة الكويت لدى تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة بانكوك توخي الحيطة والحذر في أعقاب سلسلة الانفجارات التي وقعت، صباح اليوم الجمعة.

ودعت سفارة الكويت في بيان المواطنين الكويتيين إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلية في تايلاند، مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع أنواع المساعدة عبر الرقمين الهاتفين التاليين: (0066918918909998 - 0066026366600).

وأعلنت الشرطة في تايلاند عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار ست عبوات ناسفة في ثلاثة مواقع رئيسية في بانكوك في وقت سابق اليوم؛ تزامنا مع انعقاد الاجتماع الـ 52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

موضوعات متعلقة

الكويت تحذر رعاياها في لبنان بعد محاولة اغتيال وزير النازحين

السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية لتنظيمات الإرهاب.. انفجار في كابول.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

بسبب باري.. السفارة الكويتية في واشنطن تصدر تحذيرا مهما لرعاياها

بعد الزلزال.. السفارة الكويتية في إندونيسيا تحذر مواطنيها

ترشيحاتنا

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

خطيب الحرم يحدد 9 أعمال صالحة حث عليها الرسول في العشر الأول من ذي الحجة

العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

مصر للطيران تكرم العاملين المميزين بالعلاقات العامة في الخطوط على جهودهم.. صور

مقيمان بالكويت.. مصري يضرب زوجته ويسرقها والشرطة تتدخل

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن