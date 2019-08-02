بعد انفجارات بانكوك.. سفارة الكويت تحذر رعاياها فى تايلاند

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، تحذيرات السفارة الكويتية فى تايلاند لرعاياها بعد انفجارات بانكوك.
وأهابت سفارة الكويت لدى تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة بانكوك توخي الحيطة والحذر في أعقاب سلسلة الانفجارات التي وقعت، صباح اليوم الجمعة.
ودعت سفارة الكويت في بيان المواطنين الكويتيين إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلية في تايلاند، مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع أنواع المساعدة عبر الرقمين الهاتفين التاليين: (0066918918909998 - 0066026366600).
وأعلنت الشرطة في تايلاند عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار ست عبوات ناسفة في ثلاثة مواقع رئيسية في بانكوك في وقت سابق اليوم؛ تزامنا مع انعقاد الاجتماع الـ 52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
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وأهابت سفارة الكويت لدى تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة بانكوك توخي الحيطة والحذر في أعقاب سلسلة الانفجارات التي وقعت، صباح اليوم الجمعة.
ودعت سفارة الكويت في بيان المواطنين الكويتيين إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلية في تايلاند، مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع أنواع المساعدة عبر الرقمين الهاتفين التاليين: (0066918918909998 - 0066026366600).
وأعلنت الشرطة في تايلاند عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار ست عبوات ناسفة في ثلاثة مواقع رئيسية في بانكوك في وقت سابق اليوم؛ تزامنا مع انعقاد الاجتماع الـ 52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.