التعليم الازهرى في أسبوع.. تطبيق النظام الخاص بطب بنات الأزهر أسوة بالبنين.. فتح باب التحويل بين التربية والتعليم والأزهر.. وتعيينات بالجامعة

* 50 الف جنيه مصاريف التعليم الموازي بكلية طب الازهر

*ازهرى يفوز بذهبية العالم في معرض الابتكارات بـ كوريا

*الناجحون في الدور الثاني لهم حق دخول المدينة الجامعية



شارك الطالب الأزهري، أحمد عبدالله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد وشهرته أحمد نيوتن، ويدرس بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، وشقيقته مي عبد الله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد، في معرض كوريا الدولي للمخترعات والذي ينظمه منظمة الوايبو WIPO المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة المخترعات الكوريات.



وفاز الملقب بنيوتن الأزهر، بالميدالية الذهبية، في مجال الطاقة بابتكار يحمل اسم "طاقة ذكية من الموجات الصوتية" وهو عبارة عن تطوير توليد الطاقة الكهربية من طاقة الموجات الصوتية وكانت نتيجة ما وصل إليه الكوريون أنفسهم ٤ فولت وميكرو امبير ونظرا لانخفاض هذه القيمة استحدثوا جهاز SONEA يستخدمه الشعب الكوري لتوليد الطاقة الكهربية من طاقة الموجات الصوتية، وبعد عرض هذا الإبتكار عليهم في المسابقة وتطوير هذه التقنية وصار ما يخرج من المصدر الاولي 90 أمبير 110فولت كمصدر اولي وجدوا فارقا كبيرا بين فكرة الابتكار وبين ما هو موجود فعليا بين أيديهم لأنهم لم يزيدوا بإمكانياتهم عن 4 فولت.



وقال أحمد نيوتن، لـ"صدى البلد"، إن نتيجة المسابقة توصلت إلى منحه الميدالية الذهبية لابتكاره الذي أبره المشاركين، منوها أنه بعد انتهاء المنافسة تم تنظيم دورة تدريبية للمشاركين مدتها ثلاثة أيام من الامم المتحدة علي حقوق الملكيه الفكرية وكيفية حماية المخترع لملكيته الفكرية وحمايتها من الإنخداع في براءات الإختراع والنصب باسم هذه البراءات وكذلك كيفية تسويق الإبتكارات.



وتابع: الإبتكار الذي فاز بالمسابقة يمكن السيارات بالسير بالكهرباء بدلا من محطات شحن الكهرباء، حيث يوجد به شرائح مصممة خصيصا داخل السيارة تقوم بهذه المهمة.



وأشار إلى أن الوفد المصري كان مشارك ب ٣ اختراعات حصل اختراعه علي الميدالية الذهبية علي مستوي العالم وزميلته بالوفد نعمه شحاته ثابت حصلت علي الميدالية البرونزيه علي مستوي العالم وكان اختراعها عبارة نوع من الاقمشة الطبية المعالج لحروق الجلد بيعالج الجلد وبيرجع الجلد المحروق الي حالته وشكله الطبيعي، أما الاختراع الثالث فكان لأختين توأم هما هدير ورانيا وكان اختراعهما في مجال الطاقه عبارة عن شريحة تشحن الموبايل من حرارة جسم الانسان ولكن لم يحالفهم الحظ.



أعلنت جامعة الأزهر، أن الطالبات الدراسات اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى بالشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي لا يقبلن بالكليات العملية.



وأفادت جامعة الأزهر، بأن الطالبات المكفوفات يقتصر قبولهن على الكليات الآتية طبقا للتوزيع الجغرافي: كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم وفصول الفيوم شعب "أصول الدين، شريعة إسلامية، لغة عربية" فقط، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر شعب "أصول الدين شريعة إسلامية، لغة عربية" فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط شعب "أصول الدين، شريعة إسلامية، لغة عربية"، ووكلية البنات الازهرية بأسوان وكلية البنات الأزهرية بأسيوط فصول المنيا الجديدة ، وكلية البنات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف شعبة تاريخ فقط، وشعبة اللغات الأوروبية ترجمة فورية إنجليزي فقط.



وأكدت جامعة الأزهر، أنه يشترط ألا يزيد عدد الطالبات المقبولات بكليتي التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف وشعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط من القسم الأدبي على نسبة 15% من عدد المقبولات بها من القسم العلمي، كما تقبل طالبات القسم العلمي بالكليات والشعب التى يتم الترشيح لها من القسم الأدبي في حدود 25% "انتظام" من عدد المقبولات بها من القسم الأدبي "انتظام".



وذكرت جامعة الأزهر، أن كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر قاصرة فقط على الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية من معاهد محافظات قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر فقط.



كما وافق مجلس جامعة الأزهر في جلسته الأخيرة، على أن الطالب الذي تخلف في مادة، أو مادتين، ثم دخل امتحان الدور الثاني "السامر كورس" في شهر سبتمبر، ونجح في التخلف، فله الحق في دخول المدينة الجامعية إذا استوفى الشروط المطلوبة.



كما وافق مجلس الجامعة على العمل باللائحة الجديدة لكليات الصيدلة وهي أن تكون ست سنوات بدلا من خمس وعمل اختبارات مزاولة المهنة لطلاب السنة الأخيرة.



ووافق المجلس على تجديد تكليف عدد من العمداء للقيام بأعمال كلياتهم لحين تعيين آخرين، وكذلك تكليف عدد من العمداء للقيام بمهام منصب العميد بعد انتهاء مدة عمداء كليات وخروج آخرين المعاش.



وعلي جانب اخر، أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف عدد من الأساتذة بالقيام بأعمال عمداء عدد من الكليات لحين انتداب او تعيين آخرين بدلا منهم.



وشملت القائمة تكليف الدكتور محمود صديق، عميدا لكلية الطب بنين بالقاهرة، الدكتور محمد عزت سعيد غازي، عميدا لكلية اللغات والترجمة، والدكتور محمد عبد الرحمن صديق، عميدا لكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط.



كما شملت القائمة، تكليف أحمد إسماعيل ابو شنب، عميدا لكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور سمير حافظ دسوقى، عميدا لكلية الهندسة الزراعية، والدكتور حمداوي حمدان سليمان، عميدا لكلية الزراعة بالقاهرة، والدكتور خالد محمود عرفان، عميدا لكلية التربية بنين بالقاهرة،



وكذلك تكليف، الدكتورة ناهد يوسف رزق، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، والدكتورة شفيقة الشهاوي رضوان، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور محمد الشربيني عميدا لكلية العلوم بنين بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين ابراهيم عميدا لكلية الدعوة، والدكتور تامر عبد الرحيم حمزة، عميدا لكلية طب الأسنان بنين القاهرة، والدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميدا لكلية الدراسات العليا،



ويستمر تكليف العمداء الآتي أسماؤهم للقيام بأعمال كلياتهم لحين انتداب او تعيين آخرين بدلا منهم وهم : الدكتور عبد الفتاح العواري، عميدا لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور السيد محمد سلام، عميدا لكلية اللغة العربية بالمنوفية، والدكتور محمد فاروق ميدان، عميدا لكلية الطب بنين بدمياط، والدكتور أحمد منصور خلف الله، عميدا لكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور بركات محمد حسانين، عميدا لكلية الهندسة بقنا.



وعلم موقع "صدى البلد" الاخباري، من مصدر بمجلس جامعة الأزهر، أنه تم الموافقة على تطبيق التعليم الموازي بكلية طب البنات أسوة بطب البنين.



وكشف المصدر، أن التعليم الموازي تجربة جديدة بجامعة الأزهر ستطبق في كليتي طب البنين وطب البنات كنموذج للتعليم الخاص بتكلفة مالية قدرها خمسون الف جنيه للطالب او الطالبة في العام الواحد وبنظام تدريسي مطابق للمواصفات العالمية.



وأشار إلى أن مجلس الجامعة أكد ان هناك عددا من عمداء الكليات انتهت مدتهم وأحيلوا الي المعاش وسيتم إعلان أسماء العمداء الجدد قريبا رسميا.



وأوضح انه تم الموافقة رسميا على تطبيق اللائحة الجديدة لكلية الصيدلة بنين وبنات لتكون ست سنوات بدلا من خمس.



وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس هذا الاسبوع.



يتم استلام الملفات من أولياء الأمور من الساعة الثامنة ونصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتسليم الملفات لأولياء الأمور من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ونصف، ولن يتم استلام طلبات تحويل بعد الساعة الحادية عشرة.



كما يتم تخصيص موظف لاستلام طلبات المرحلة الابتدائية، وموظف آخر لاستلام طلبات المرحلة الإعدادية، ولن يتم استلام الطلبات إلا من ولي الأمر بنفسه بعد التحقق من شخصيته، وعلى جميع أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.



وينبغي على السيدات صاحبات الولاية على أبنائهن إحضار ما يفيد حقهن في الولاية التعليمية من المحكمة المختصة، وعلى السيدات الأرامل إحضار شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك.

