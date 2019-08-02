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تعليم

جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة فنلندية في مجال ريادة الأعمال.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الفنلندية .

ونوه رئيس الجامعة بأن مذكرة التفاهم تهدف للبدء فى مشروع لريادة الأعمال بمشاركة جامعات أسوان والأقصر والجامعة المصرية الصينية .

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من البروفيسور مات مسئول الجامعة الفنلندية والدكتور كمال أمام مسئول المشروع.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن ميزانية هذا المشروع تبلغ مليون يورو ويهدف إلى تدريب الطلاب والخريجين على مبادرات ومشروعات ريادة الأعمال وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة فنلندية في مجال ريادة الأعمال.. صور
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة فنلندية في مجال ريادة الأعمال.. صور
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة فنلندية في مجال ريادة الأعمال.. صور

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