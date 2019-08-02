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ديني

خطيب الحرم يحدد 9 أعمال صالحة حث عليها الرسول في العشر الأول من ذي الحجة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:03 م
العشر الأول من ذي
العشر الأول من ذي الحجة
محمد صبري عبد الرحيم
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي المسلمين، إن من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن جعل لها مواسم للطاعة.

وأضاف «المعيقلي» خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أنه أقبلت اليوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة، أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جلَّ شأنُه: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، إنها أيام جمعت خصائص الفضل، والطاعة فيها أعظمُ أجرًا، وأيامُها أرفعُ قَدرًا.

وتابع: أن السعيد من اغتنمها، وتعرض لنفحاتها وفي صحيح البخاري: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ" قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ. قَالَ: "وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».

وتابع: فحث صلى الله عليه وسلم فيها، على كل عمل صالح، من صلاة وصيام، وصدقة وقرآن، وبر للوالدين، وصلة للأرحام، وتفريج للكُربات، وقضاء للحاجات، وسائر أنواع الطاعات.

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