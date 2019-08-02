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أخبار العالم

شكوك حول إصابة أيمن الظواهري بمرض في القلب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:11 م
ايمن الظواهري
ايمن الظواهري
عرفة البنداري
ذكر مسؤول دولي كبير له دور في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، أن هناك معلومات تشير إلى إصابة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بمرض في القلب.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الامريكية عن المسؤول قوله إن المعلومات تشير إلى أن الظواهري كان مصابًا بمرض خطير لكنه حذر من صعوبة التأكد من خطورة مشاكله الصحية والتأثير الذي قد تحدثه على طول عمره.

وبحسب المسؤول، فإن احتمال إصابة الظواهري " 68 عامًا" بمرض خطير "يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطط التعاقب القيادي على المدى الطويل للقاعدة".

وكان من المرجح أن يتولي حمزة بن لادن قيادة التنظيم، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتقد الآن أنه قد مات.

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