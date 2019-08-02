خطيب بكفر الشيخ يوضح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن الله عز وجل قد اختص من أيام الدهر مواسم تضاعف فيها الحسنات وتكثر فيها الخيرات وترفع فيها الدرجات ترغيبًا لعباده في دوام التقرب إليه وحسن الإقبال عليه والعاقل من يغتنم هذه المواسم فأخلص فيها النية وأحسن فيها العمل وأقبل علي ربه عز وجل يستكثر من فعل الخيرات ويتعرض للنفحات والرحمات.



وأضاف، خلال خطبة الجمعة، لا شك أننا نعيش هذه الأيام موسمًا من أعظم المواسم أجرًا وأجلها قدرًا حيث جعل الله ثواب العمل الصالح فيها أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا من العمل فيما سواها فهي أيام شريفة وأوقات جليلة أعلى الله من شأنها وبيَّن النبي منزلتها وفضلها وذلك من خلال عدة أمور.



وأشار إلى أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز وأنها الأيام المعلومات حيث تجتمع فيها أمهات العبادة من صلاة وصدقة وصيام وحج ولا يتأتى ذلك في غيرها، وأنها أحب الأيام إلي الله من غيرها فهي موسم للربح وطريق للنجاة وميدان السبق إلي الخيرات، ومن أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد إلي ربه في هذه الأيام، حج بيت الله الحرام.



وتابع، كذلك الأضحية حيث إنها شعيرة من شعائر الله، وكما تتحقق الأضحية بالذبح تتحقق بشراء الصك ولا شك أن ذلك يعظم من نفع الأضحية وخاصة لمن لا يملك آلية التوزيع علي الوجه الأمثل مما يجعلها تصل إلي مستحقيها الحقيقيين وهو ما يزيد من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد ويجعل الخير يصل إلي مستحقيه بعزة وكرامة.

