تناولا دعم العلاقات الثنائية حزبيا.. مستقبل وطن يستقبل نائب سفير بريطانيا.. صور

استقبل حزب مستقبل وطن السيد نيراف باتل نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والسيد هنري ويلز سكرتير ثاني بالسفارة، وكارين فانوس مسئول بالشؤون السياسية بالسفارة.



جاء ذلك في حضور المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائب كريم درويش الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بالحزب، والنائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.



وقبل عقد اللقاء كتب نائب السفير البريطاني كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار بالحزب.



وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانب البريطاني على الاضطلاع على تجربة حزب مستقبل وطن، وأشاد الجانب البريطاني بتجربة الحزب والذي يعد الحزب الأكبر على الساحة السياسية المصرية.



وتناول الجانبين سبل دعم العلاقات الثنائية على المستوى الحزبي، فيما يتعلق بتبادل الخبرات التنظيمية المتعددة، كما أبدى الجانبان ضرورة التعاون في مجالات شتى على رأسها الرعاية الصحية والتعليم من منظور حزبي.



وفي نهاية اللقاء، قدم حزب مستقبل وطن درع الحزب لنائب السفير البريطاني تقديرًا له.