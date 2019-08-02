أحمد حسن وزينب.. كيف دفعهما جنون جمع مشاهدات اليوتيوب لاستغلال طفلة حديثة الولادة

مليون مشاهد أشعلوا فتيلة جنون الشهرة لديهما، أصبح شغلهما الشاغل صناعة الفيديوهات بلا محتوى، سخّروا من حولهم تحت إمرتهم للظهور معهم في فيديوهاتهم غير الهادفة، وصفوها بالكوميدية ولكنها لا تمت للدعابة أو خفة الظل بصلة، وعلى مدار سنوات، استمر الثنائي أحمد حسن وزينب محمد في تقديم فيديوهاتهم عبر اليوتيوب لحصد المشاهدات والربح منها، وجمعت قناتهم أكثر من 280 مليون مشاهدة، حتى وصل الأمر بهما اليوم لتسخير طفلتهما حديثة الولادة في فيديوهاتهم لجمع مشاهدات أكبر.



استطاع أحمد حسن، عبر قناته على يوتيوب، التي أطلقها عام 2015، من جمع ملايين المشاهدات عبر نشر فيديوهات من الحين للآخر، ورغم انزعاج المشاهدين لتلك الفيديوهات منها، فإن ذلك لم يمنعه من حصد أعداد غفيرة من المشاهدات جعلته يحصد درع اليوتيوب الذهبي، فضلا عن جني آلاف الدولارات شهريا، وكانت بطلته في تلك الفيديوهات، صديقته زينب محمد، والتي أصبحت زوجته فيما بعد، والتي أطلقت هي الأخرى قناتها الخاصة عبر اليوتيوب لتقديم نصائح للفتيات في مستحضرات التجميل وغيره، وبعض المرات تنشر مقاطع تجمعها مع أحمد حسن، وبالرغم أنها حصدت مشاهدات عديدة، إلا أنها لم تصل لعدد مشاهدين أحمد حسن، ليجتمع الاثنان معا في قناة أحمد حسن، ويبدآن في نشر حياتهم الخاصة على الملأ وتفاصيل معيشتهم اليومية حتى تحول منزلهما لقناة يوتيوب.



تجاهلهما البعض، وسخر منهم آخرون، إلا أن اليوم، أشعل الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ثاروا ضد الثنائي، بعدما ظهرت الطفلة حديثة الولادة، مع والدتها داخل غرفتها فور ولادتها، واعتبره الكثيرون فضح لخصوصية الأسرة، وإزعاج الصغيرة وانتهاك طفولتها، وظهر والدها في مزاح ثقيل النوع معها، يداعبها بغرابة تارة وتارة يثير غضبها لتجهش بالبكاء ليضحك الاثنين معا، وتبكي الصغيرة حرقة، في سبيل حشد عدد أكبر من المتابعين والمشاهدين لجني الأموال خلفها.

