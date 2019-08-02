مع اقتراب عيد الأضحى.. فك كرب 1000 من الغارمين خلال العشر الأول من ذي الحجة وتمكينهم اقتصاديا

يطلق برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير مبادرة لفك كرب ١٠٠٠ غارم وغارمة خلال العشرة أيام الأول من شهر ذي الحجة كي يقضوا عيد الأضحي المبارك مع أسرهم وتكون فرحة حقيقية بعودة عائل أو عائلة الأسرة.



قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: إن المبادرة لا تهدف لفك كرب الغارم فقط بل تعمل علي تحقيق مبادئ سد الحاجة و ذلك بتوفير فرص عمل من أجل حياة كريمة أمنة أقتصاديًا بالإضافة إلى إتاحة حياة إجتماعية طبيعية.



وأشارت إلى أن برنامج الغارمين يحرص من خلال العمل الدائم على فك كرب أكبر عدد ممكن من الغارمين مع بحث أفضل السبل لمساعدة الغارمين بعد سداد الدين من خلال تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم أو إقامة مشروعات لهم تكفل حياة بعيدة عن الفقر والعوز ومساعدتهم علي الخروج من حالة الإعتمادية الإقتصادية القائمة علي إستقبال المساعدات أو الديون‏,‏ لتصبح قادرة علي توفير دخل بشكل مستقل‏,‏ من خلال حزمة من برامج التمكين الإقتصادي و الإجتماعي والصحي تحت شعار‏ "أسرة سليمة منتجة‏ " .



واضافت سهير عِوَض أنه تم إختيار إطلاق هذه المبادرة مع ايّام شهر ذي الحجة لفضل هذه الأيام المباركة حيث فضل الله عز وجل هذة الإيام عن غيرها من الأيام، ويكون ثواب الأعمال الصالحة فيها اكثر ليزداد فيها المسلم من الصدقات والقربات إلى الله ليحصل على أجور مضاعفة وبالتالي تسعي المبادرة لفك كرب حوالي ١٠٠٠ من الغارمين للتحفيز علي المشاركة في فعل الخير وتنمية حياة غيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا إجتماعيًا واقتصاديًا ليصبحوا عنصرًا إيجابيًا وبذلك تحقق شعار مؤسسة مصر الخير بأن تنمية الإنسان هي مهمتنا الاساسية .