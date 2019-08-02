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برلمان

متحدث البرلمان: كنائس مصر لاتباع ولاتشترى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إنه فى الوقت الذى ينطلق فيه طوفان يجتاح العواصم الكبرى في قارة أوروبا لظاهرة بيع الكنائس خاصة في إنجلترا وإسكتلندا وأمريكا وألمانيا وهولندا والدنمارك وأستراليا، حيث لا يوجد غطاء قانوني يحمي كنائس أوروبا من تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية،أكدت مصر للعالم كله أنه لايمكن أبدا أن تفرط فى دور العبادة بها.

وقال حسب الله فى بيان له أصدره اليوم،إن ذلك الأمر تجلى فى الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا باعتباره الحكم القضائي الأول من نوعه على مستوى دول العالم للقاضي الجليل المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدةً ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية وان كنائس مصر لاتباع ولاتشترى.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله أن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.

وأكد النائب أن حكم القاضي المصري الدكتور محمد خفاجي أكد أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية في نسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها موجها تحية قلبية لهذا القاضى الجليل الذي انتصر للمبادئ الدستورية والقوانين المصرية فيما يتعلق بحماية دور العبادة وانها ملك لله وحده ولايمكن ان تباع او تشترى.

تجدر الإشارة إلى أن حكم القاضي قوبل بسعادة غامرة من الكنيسة المصرية في احتفالية مهيبة، حيث وجهت رسالة للإعلام الغربي بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم في ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم في التسامح الديني، معربين أن القاضي الذي أصدره فخر للعدالة والقانون في مصر والوطن العربي.

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