بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض 7 عاطلين ببولاق الدكرور، لقيامهم بالاتجار فى المخدرات، بعد شكوى مواطنين علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



البداية عندما تداولت إحدى صفحات موقع التواصل "فيس بوك" قيام بعض الأشخاص، بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية المتهمين، شكل اللواء محمود السبيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف هوية المتهمين ونجحت التحريات في التوصل إليهم.



تبين من التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين 7 عاطلين، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 160 قرص مخدر، 150 جرام حشيش،200 جرام أستروكس، 3 قطع أسلحة بيضاء، مبغ 1600 جنيه.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.