شاهد كيف هنأت أحلام جمهورها بـ عيد الأضحى.. فيديو

هنأت الفنان أحلام، جمهورها بعيد الأضحى من خلال أدعية دينية نشرتها على صفحتها على انستجرام.



وعلقت، "أحلام": " كل عام وانتم بخير.. وافتحوا ذو الحجة بهذا الدعاء".



من ناحية أخرى تحيى الفنانة الإماراتية أحلام، حفلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب فى "سوق عكاظ"، وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.



كما طالبت أحلام خلال الايام الماضية بالدعاء لصديقتها الصحفية الكويتية فجر السعيد بعد إصابتها بتسمم فى الدم.





