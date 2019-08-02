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ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة 2019/2020.. استكمال تنفيذ أعمال الرصف بقرى ديروط بأسيوط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أنه جار استكمال خطة الرصف الجديدة المدرجة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 والتي تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ أعمال رصف لبعض الطرق بقرى ديروط على أن تستكمل باقي المراكز تباعًا طبقا للخطة الزمنية الموضوعة،منوها إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الصعيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي وحدة الرصف لتنفيذ خطط الرصف الخاصة بمراكزهم في المواعيد المقررة طبقًا للإشتراطات والمواصفات القياسية لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الطرق بين القرى لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية.

من جانبه، أشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه تم التنسيق مع وحدة الرصف التابعة للمحافظة والبدء في أعمال الرصف المدرجة بالخطة الجديدة 2019/2020 بقريتى جرف سرحان والكودية لافتًا إلى متابعة الأعمال أولًا بأول وتكثيف الجهود للانتهاء من رصف الطرق المعتمدة بالخطة.

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