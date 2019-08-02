اشتعال سباق التسلح من جديد بين أمريكا وروسيا.. انهيار معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة .. الطرفان يتبادلان الاتهامات.. وترامب يفرض عقوبات جديدة على موسكو

-بومبيو يعلن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ وموسكو تعلن انتهائها

-روسيا تطلب من الولايات المتحدة تعليق نشر صواريخ نووية في أوروبا

-الناتو وبريطانيا وبولدنا يحملون روسيا مسئولية انهيار المعاهدة

-عقوبات أمريكية على روسيا بسبب انتهاكها قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية



أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.



وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا.



وتابع أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".



وكانت روسيا رفضت الشهر الماضي ما وصفته بالادعاءات الأمريكية بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف خلال جلسة استماع عامة في البرلمان الروسي، "إن مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك روسيا لهذه المعاهدة لا أساس لها من الصحة تماما"، مؤكدا أن انسحاب واشنطن من المعاهدة بذريعة رفض تدمير صاروخ من طراز (9 أم-729) يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق.



وأكد أنه "من غير المقبول أيضًا اللهجة القطعية للتعبير عن المطالبات الأمريكية تجاه روسيا دون تقديم أي إثبات لدعم هذه الادعاءات، حيث تجنب الأمريكيون لسنوات عديدة إجراء بحث موضوعي لجميع المشاكل المتراكمة في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".



وبعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مباشرة، أعلنت روسيا انتهاء المعاهدة.



وقالت روسيا اليوم الجمعة إنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا مع انتهاء العمل رسميا بمعاهدة مهمة للحد من الأسلحة كانت تحظر مثل هذه الخطوة.



وحول ردود الأفعال، قال حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة إنه اتفق على سبل لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى قادرة على تنفيذ ضربة نووية في أوروبا، مضيفا أن رده سيكون محسوبا ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية.



وقال الشركاء في حلف الأطلسي إن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن انهيار المعاهدة التي أبقت الأسلحة النووية خارج أوروبا.



ويقول الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إن روسيا انتهكت شروط معاهدة عام 1987، التي تحظر الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من البر في أوروبا، وطورت صاروخ (نوفاتور 9إم729) الذي يملك قدرات نووية والمعروف أيضا باسم (إس.إس.سي-8).



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للصواريخ النووية بين البلدين وقال إن لندن تؤيد بالكامل أي تحرك من جانب حلف شمال الأطلسي ردا على ذلك.



وكتب راب على تويتر "تسببت روسيا في انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى عن طريق تطويرها ونشرها سرا لنظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمكنه استهداف عواصم أوروبا. ازدراؤهم للنظام الدولي القائم على القواعد يهدد الأمن الأوروبي".



وفي وراسو قالت وزارة الخارجية البولندية اليوم إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار المعاهدة الموقعة عام 1987 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منها رسميا.



وكتبت الوزارة على تويتر "عدم استعداد روسيا للعودة إلى الامتثال لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لم يترك للولايات المتحدة أي خيار".



من جانب آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مرسومًا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، بتهمة انتهاك قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها.



ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين إلى أن خطوة ترامب تأتي بعد يوم فقط من مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المرسوم التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض يحظر القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما يمنع البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية معظم أنواع القروض، ما عدا تلك المتعلقة بشراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية.



ويشير الإعلام الأمريكي، إلى أن هذا المرسوم يمثل حزمة ثانية من العقوبات التي كانت واشنطن قد بدأت بفرضتها على روسيا العام الماضي على خلفية اتهامها بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس 2018 في مدينة سالزبوري البريطانية.



وحسب "نيويورك تايمز"، فإن ترامب قام بهذه الخطوة نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة من قبل ممثلي الحزبين في الكونجرس، حيث بعث عضوان في مجلس النواب، هما الديمقراطي إليوت إنجل والجمهوري مايكل ماكول، برسالة إلى ترامب الاثنين الماضي، طالباه فيها باتخاذ "إجراءات عاجلة بهدف معاقبة روسيا على استخدامها الوقح للسلاح الكيميائي في أوروبا"، كما حذرا من أن "فشل الإدارة في التصدي للعدوان الروسي غير مقبول وسيتطلب من الكونغرس القيام بعمل تصحيحي".



ويلزم قانون عام 1991 السلطة التنفيذية الأمريكية بفرض العقوبات بعد "التأكد من أن حكومة أجنبية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو انتهكت القانون الدولي".



ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2018 ونصت على فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.



وحسب قانون عام 1991، كان مفترضا أن يتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا بعد 90 يوما، أي في نوفمبر 2018 في حال لم يتسن للاستخبارات الأمريكية التأكد من أن موسكو "كفت عن استخدام الكيميائي".