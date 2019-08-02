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أخبار العالم

"الدولية للهجرة" تطلق حوار الهجرة على منصات التواصل الاجتماعي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن ليونارد دويلي المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة الدولية أطلقت برنامجا حواريا على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان ( حوار الهجرة )؛ لإشراك الشباب وجمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تناول قضايا الهجرة بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف إن هذا الحوار ستبث منه ست حلقات بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الهجرة، وذلك حتى شهر أكتوبر المقبل.

ولفت المتحدث إلى أن البرامج ستعمل على نشر حوار قائم على الحقائق حول الهجرة عبر 22 دولة عربية وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويشتمل على مقابلات مع خبراء يجيبون على الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع من أجل فهم أفضل لوجهات النظر حول واقع الهجرة، موضحًا أنه سيتم تزويد جمهور هذه البرامج بالبيانات المتعلقة بسياق ونطاقات الهجرة واتجاهاتها لاسيما على المستوى الإقليمي؛ بهدف سد الفجوة بين الخطاب الشعبوي وأبحاث الهجرة.

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