محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة السنوية للسكان

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الخطة التنفيذية السنوية للسكان بشمال سيناء للعام 2019 / 2020، والتي أعدها فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة.



وأكدت مقرر فرع المجلس القومى للسكان في شمال سيناء نوال سالم - في تصريح اليوم الجمعة، أن الخطة تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالعمل السكاني على مستوى المحافظة ومنها: ديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، ومديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والقوى العاملة، والثقافة، والزراعة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ومحو الأمية وتعليم الكبار، واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، وفرع المجلس القومى للمرأة.



وأضافت أن الخطة تم إعدادها طبقًا لمحاور الخطة الإستراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن محاور: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشاب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، والإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للسكان في شمال سيناء- والبالغ عددهم 465 ألفا و543 نسمة- تتضمن 9 أهداف رئيسية هي: رفع سنوات الحماية، ضبط معدل المواليد، خفض معدل وفيات الأمهات الناتج عن الحمل والولادة، خفض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال الأقل من 5 سنوات، خفض نسبة التسرب من التعليم، خفض نسبة الأمية العامة، خفض نسبة أمية الإناث، خفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المرأة في قوة العمل.

