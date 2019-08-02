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سافرت لندن.. زوج فجر السعيد ينشر صورتها بالحجاب ويوجه لها كلمات مؤثرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:37 م
فجر السعيد
فجر السعيد
أمل مجدى
وجه المحامى سعود مطلق السبيعى، رسالة مؤثرة لزوجته فجر السعيد بعد سفرها إلى لندن للعلاج عبر تغريدة على حسابه الشخصى على موقع تويتر.

نشر سعود صورة له مع زوجته فجر السعيد وهى ترتدى حجاب وكتب معلقًا عليها : "لا عدم صوتك.... ولا خلى منك مكان
يا أحلى أيام العمر .. يا أغلى كل ما فى الصدر
لا مابى عمرى يمر ..من غير صوتج يا الفجر "

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد تدهورت حالتها الصحية بشدة عقب خضوعها لجراحة تعديل مسار في المعدة، بعد تلوث الجرح مما تسبب لها في حالة تسرب بالدم نقلت على إثرها إلى مستشفى مبارك.

وسافرت الإعلامية فجر السعيد إلى لندن على متن طائرة خاصة بالأمس بناء على تعليمات من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي أمر بعلاجها على نفقة الدولة.




سافرت لندن.. زوج فجر السعيد ينشر صورتها بالحجاب ويوجه لها كلمات مؤثرة

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