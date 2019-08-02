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حصلت على نوبل في الأدب.. بيلاروسية تعترف بميولها الجنسية المنحرفة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:58 م
الأديبة البيلاروسية
الأديبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش
قسم الخارجي
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الأديبة البيلاروسية الحاصلة على جائزة نوبل في مجال الأدب سفيتلانا أليكسييفيتش اعترفت بأنها كانت تمارس علاقات حميمة معر الرجال والنساء على السواء.

وقالت أليكسييفيتش، أثناء تقديمها لكتاب جديد من تأليفها، إنها كانت تنوي تأليفه بعنوان "50 قصة للرجال و50 قصة للنساء"، ثم أدركت أنها عاجزة عن "فتح قلب الرجل" وصارت تصف الحب بين امرأة وأخرى.

وأفادت غالبية وسائل الإعلام الروسية بعد ذلك بأن الكاتبة البيلاروسية اعترفت بكونها من المثليات، فيما رفضت سفيتلانا التعليق على ما جاء في المقالات الصحفية عنها.

يذكر أن سفيتلانا أليكسييفيتش، من مواليد عام 1948 حازت عام 2015 على جائزة نوبل في مجال الأدب وهي الكاتبة السادسة الناطقة باللغة الروسية التي تنال تلك الجائزة بعد أليكسي بونين، وبوريس باستيرناك، وميخائيل شولوخوف، ويوسف برودسكي، وألكسندر سولجينيتسين.

وذاع صيتها بعد تأليف الروايتين الوثائقيتين "للحرب وجه غير نسائي" و"صلاة تشيرنوبول".

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