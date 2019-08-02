الكونغو الديمقراطية تسجل حالة إصابة رابعة بفيروس الإيبولا

أكدت الحكومة في الكونغو الديمقراطية حدوث حالة إصابة رابعة بفيروس الإيبولا في مدينة "جوما" شرقي البلاد.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الجمعة/ عن السلطات الكونغولية قولها إن حالة الإصابة الجديدة هي زوجة رجل توفي قبل أيام نتيجة إصابته بالفيروس حيث إنه لم يسع لتلقي العلاج إلا بعد أكثر من أسبوع من بدء ظهور أعراض الإصابة عليه؛ مما يثير من مخاوف أنه قد يكون نقل العدوى للمزيد من الأشخاص في المدينة .



وتراجعت المخاوف بشأن تفشي المرض في مدينة "جوما"، بعد ظهور أول حالة إصابة بالإيبولا في شهر يوليو الماضي دون أن يعقبها أي إصابة أخرى على الفور في المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص.. وقالت السلطات إن حالات الإصابة الثلاثة بالفيروس التي تم تسجيلها هذا الاسبوع، ليست مرتبطة بحالة الإصابة الأولى .



يذكر أن السلطات الرواندية أغلقت أمس الخميس الحدود لفترة وجيزة بين مدينة "جوما" الكونغولية وبلدة "جيسيني" الرواندية، وذلك عقب ظهور حالات إصابة جديدة هذا الأسبوع .