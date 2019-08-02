راحة 48 ساعة لـ لاعبي سيراميكا كليوباترا .. والفريق يستأنف تدريباته الأحد

منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية.



وكان الفريق دخل معسكرا مغلقا لمدة 13 يوما في محافظة الإسماعيلية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهت الأولى بالتعادل بهدفين أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والثانية بالتعادل بهدف أمام فريق الباطن السعودي، ثم التعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي مساء أمس.



ويعود الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي في القاهرة مساء الأحد المقبل، في إطار خطة استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.