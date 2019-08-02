عمر صلاح ينتظم فى تدريبات سموحة

ينتظم اليوم الجمعة عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة الجديد والمنتقل من نادي الزمالك في تدريبات الفريق السكندري لأول مرة بعد بيعه لسموحه في فترة الانتقالات الصيفية.



وكان اللاعب انهى إجراءات انضمامه للفريق السكندري في الفترة الماضية قبل أن يتوجه اليوم إلى الاسكندرية.



جدير بالذكر أن عمر صلاح وقع على عقود الانتقال للفريق السكندري لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.