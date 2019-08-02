نيابة موسكو تحذر من تنظيم احتجاجات غير قانونية غدًا

حذر مكتب نيابة موسكو اليوم من المسئولية الجنائية التي سيتحملها المشاركون في احتجاجات غير مصرح بها غدا /السبت/ في العاصمة موسكو.



وقالت نيابة موسكو- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "هناك دعوات يتم تداولها على الإنترنت للمشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية المقرر تنظيمها في الثالث من أغسطس الجاري"، موضحة أن السلطة التنفيذية لموسكو لم تصرح بتنظيم تلك الاحتجاجات.



وشددت نيابة موسكو على أن القيام بأي محاولة لتنظيم احتجاجات حاشدة غير مصرح بها غدًا يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون، وستضطر الهيئات المعنية بإنفاذ القانون إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة؛ لمنع حدوث أي أعمال استفزازية أو اضطرابات واسعة النطاق، أو حدوث أي أفعال قد تؤدي إلى خرق الأمن العام أو تهدد حياة المواطنين.



وتنظم الاحتجاجات للتضامن مع الشخصيات المعارضة، الذين تم رفض تسجيلهم كمرشحين في انتخابات مجلس دوما موسكو المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.