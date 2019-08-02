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إحالة 132 طبيبا وصيدليا للتحقيق بالفيوم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر الدكتور هشام مصطفى حسن القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، إحالة 49 طبيبا وصيدليا بمستشفى سنورس المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كان وكيل الوزارة قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى سنورس رافقه فيها الدكتورة نشوى جلال مديرة العلاقات العامة وسامية كامل مدير إدارة التمريض ونجلاء رجب مفتش مالى وإدارى المديرية وسامية عبد العاطى مفتش مالى وإدارى بإدارة سنورس.

وكلف وكيل الوزارة، المفتشين بفحص الدفاتر وحصر اعداد المتغيبين فتبين غياب 49 طبيبا وصيدليا و7ممرضات و9 إداريين بينما تبين أن 83 طبيبا قاموا بترك عملهم بعد التوقيع بالحضور فقرر إحالتهم إلى التحقيق فورا.

وأثناء مرور وكيل الوزارة على أقسام الاستقبال ووجد حالة طفل مصاب بجروح ويحتاج عمل غرز ولم يتواجد جراح فى الاستقبال وقام والد الطفل بالشكوى للسيد وكيل الوزارة وامر بحل المشكلة وتحت إشرافه شخصيا.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على جميع العيادات الخارجية ووجه الأطباء والتمريض والعمال بالالتزام بالزى المحدد والاهتمام بالنظافة.



إحالة 132 طبيبا وصيدليا للتحقيق بالفيوم
إحالة 132 طبيبا وصيدليا للتحقيق بالفيوم
إحالة 132 طبيبا وصيدليا للتحقيق بالفيوم

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