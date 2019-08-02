السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن واقعة حدثت أثناء قيد النادى الأهلي للاعبيه فى القائمة الإفريقية وبلغ عددهم 26 استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورى أبطال افريقيا.



ويلتقى المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا خلال أيام 11 و23 أغسطس الجارى.



وقال المصدر ذاته إن النادى الأهلي أرسل قائمته التى ضمت قيد اللاعب عبد الله جمعة نجم فريق الزمالك عن طريق الخطأ في قائمة الإفريقية بدلا من شقيقه صالح جمعة لاعب المارد الأحمر.



ولفت إلى أن مسئولى القلعة الحمراء طلبوا من مسئولى لجنة شئون اللاعبين تصويب الخطأ الذي وقع في قيد اللاعب بدلا من شقيقه وتم تصحيح الأمر وإنهاؤه برمته عبر السيستم.



يذكر أن قائمة الأهلي الأفريقية ضمت 26 لاعبًا جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - شريف إكرامي.



خط الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمود وحيد - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني.



خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحي - جيرالدو.



خط الهجوم: أجايي - وليد أزارو - صلاح محسن - مروان محسن.



