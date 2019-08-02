ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربها وخنقها بشال.. مصرع طفلة على يد والدها بالشرقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:28 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
لفظت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من محافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة، على يد أبيها بعد قيامه بضربها، وخنقها بشال.


تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير مباحث الشرقية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الإبراهيمية بالعثور علي" ندي أ ال إ"15 سنة مقيمة الإبراهيمية جثة هامدة، وبها آثار كدمات وسحجات وخنق.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب هاني صفوت، رئيس مباحث الإبراهيمية، حيث تبين من التحريات قيام والدها بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه.

وجار استجوابه لمعرفة أسباب قيامه بارتكاب الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1800 إدارى مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

ترشيحاتنا

العثور على بائعة فاكهة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلها بديرب نجم.. والشرطة تكثف جهودها

الحكومة: لا صحة لوقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهن حرة

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام توضح سبب انقطاع البث فى صلاة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها