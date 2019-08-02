ضربها وخنقها بشال.. مصرع طفلة على يد والدها بالشرقية

لفظت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من محافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة، على يد أبيها بعد قيامه بضربها، وخنقها بشال.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير مباحث الشرقية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الإبراهيمية بالعثور علي" ندي أ ال إ"15 سنة مقيمة الإبراهيمية جثة هامدة، وبها آثار كدمات وسحجات وخنق.



تم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب هاني صفوت، رئيس مباحث الإبراهيمية، حيث تبين من التحريات قيام والدها بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه.



وجار استجوابه لمعرفة أسباب قيامه بارتكاب الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1800 إدارى مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.