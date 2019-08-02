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أخبار العالم

بريطانيا تحمل موسكو مسؤولية انتهاء معاهدة الصواريخ متوسطة المدى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
عرفة البنداري
حملت بريطانيا الجانب الروسي المسؤولية عن انتهاء العامل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بلاده تعتبر روسيا مدانه بانتهاك وإنهاء معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال الوزير البريطاني إن روسيا تواصل سرا تطوير ونشر أنظمة صاروخية في انتهاك للمعاهدة، يمكن أن تستهدف العواصم الأوروبية.

وأشار راب إلى أن التجاهل الروسي لقواعد النظام الدولي يهدد الأمن الأوروبي، لافتا إلى أن بلاده تؤيد تماما رد (فعل) الناتو".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارًا من يوم الجمعة 2 أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

ومن جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، إن الحلف بدأ بالرد والاستعداد والاستثمار في منظومات دفاعية أرض - جو" مشيرا إلى شراء طائرات وصواريخ جديدة وتجهيز القوات للرد ومحاولة إيجاد توازن بين التهديد الروسي وقدرة الناتو الدفاعية.

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