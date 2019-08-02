ذكرى العالم أحمد زويل بثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم فعاليتها المميزة بثقافة الإسماعيلية، حيث نظم بيت ثقافة التل الكبير حوارا ثقافيا بعنوان "أهم أعمال العالم أحمد زويل" بمناسبة ذكرى وفاته، وأدارت الحوار مسئولة المكتبة، والتي تحدثت عن أهم أعمال العالم أحمد زويل، وذكرت منها اختراع أحمد زويل نظام تصوير سريعًا جدًا، يقوم في مبدأ عمله على استخدام الليزر، وله قدرةٌ خاصةٌ على رصد حركة الجزيئات عند نشوءها وعند التحامها ببعضها البعض، وقد اعتمد في ابتكاره على الوحدة الزمنية الفيمتو ثانية والتي تلتقط فيها الصورة، والفيمتو ثانية جزء من مليون مليار جزء من الثانية، وقد طور جهاز الفيمتو سكوب الذي يُستخدم في تصوير عمليات الترابط الجزيئي للمواد الكيميائية.



ونشر أحمد زويل أكثر من 350 بحثًا علميًا في مجلات متخصصة، وألف العديد من الكتب بلغ عددها 16 كتابًا من بينها "عصر العلم، ورحلة عبر الزمن، وحوار الحضارات"، كما كتب ما يقارب 600 مقالٍ علمي، ودعا أحمد زويل إلى تكوين قاعدة علمية في مصر للقيام بتطوير البحث العلمي والعملية التعليمية، كما أطلق مشروع مدينة التكنولوجيا التي تحمل اسمه.



وفى إطار الاحتفال بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك، أقام بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوارا ثقافيا بعنوان "الحج مناسك ومواقف" أدار الحوار مسئولة الثقافة العامة بالموقع، تحدثت عن أهمية الحج وأركان ومناسك الحج.



وفى نفس السياق أقام بيت ثقافة الشيخ زايد ومكتبة القصاصين ورشة رسم عن خروف العيد، كما نظمت مكتبة على الراعى معرض كتب لأهم أعمال الكاتب يوسف أدريس بمناسبة ذكرى وفاته، بينما أعدت مكتبة أبوصوير معرض كتب علمية متنوعة للأطفال.