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رياضة

اليوم ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:32 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق اليوم ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف رقم 16 والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

يأتى ذلك بمشاركة 31 دولة وهم "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان"

وشهدت بطولة العالم لسباحة الزعانف منافسات قوية تتصدرها حتى الأن روسيا بمجموع ميداليات 24 ميدالية متنوعة جاءت معظمها في سباقات " 50متر مزدوج، 50 متر مونو، و400 سلوهيت، و4 في 200 تتابع مونو"

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