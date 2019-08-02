أول سيدة بالمنصب .. قومي المرأة يهنئ ميرفت عسكر لتوليها رئاسة جامعة الزقازيق

توجه المجلس القومي للمرأة بالشرقية برئاسة الدكتورة عايدة عطية، بالتهنئة إلى الدكتورة ميرفت عسكر لتكليفها من قبل وزير التعليم العالي قائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.



وأكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، أن الدكتورة ميرفت عسكر تعد أول سيدة تجلس علي كرسي رئاسة جامعة الزقازيق منذ انشائها وذلك يعد مكسبا عظيما وفخرا للمرأة بتقلد سيدة هذا المنصب الرفيع.



وأعربت مقررة الفرع، عن فخرها بهذا القرار الهام الذي يؤكد أن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في الجامعة وحققت العديد من النجاحات مما أهلها إلي الوصول إلي مناصب ودرجات أعلي، مؤكدة أن الدكتورة ميرفت عسكر خطت خطوات ناجحة وواثقة دعمت وصولها إلي هذا المنصب الهام، متمنية لها المزيد من النجاح والتفوق.



يذكر أن الدكتورة ميرفت عسكر، شغلت منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية عام 2011 بكلية الصيدلة، ثم وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام، 2015 ،ثم نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في 2017 وكانت أول سيدة تتولي هذا المنصب في جامعة الزقازيق.