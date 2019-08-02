ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول سيدة بالمنصب .. قومي المرأة يهنئ ميرفت عسكر لتوليها رئاسة جامعة الزقازيق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
توجه المجلس القومي للمرأة بالشرقية برئاسة الدكتورة عايدة عطية، بالتهنئة إلى الدكتورة ميرفت عسكر لتكليفها من قبل وزير التعليم العالي قائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.

وأكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، أن الدكتورة ميرفت عسكر تعد أول سيدة تجلس علي كرسي رئاسة جامعة الزقازيق منذ انشائها وذلك يعد مكسبا عظيما وفخرا للمرأة بتقلد سيدة هذا المنصب الرفيع.

وأعربت مقررة الفرع، عن فخرها بهذا القرار الهام الذي يؤكد أن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في الجامعة وحققت العديد من النجاحات مما أهلها إلي الوصول إلي مناصب ودرجات أعلي، مؤكدة أن الدكتورة ميرفت عسكر خطت خطوات ناجحة وواثقة دعمت وصولها إلي هذا المنصب الهام، متمنية لها المزيد من النجاح والتفوق.

يذكر أن الدكتورة ميرفت عسكر، شغلت منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية عام 2011 بكلية الصيدلة، ثم وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام، 2015 ،ثم نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في 2017 وكانت أول سيدة تتولي هذا المنصب في جامعة الزقازيق.

ترشيحاتنا

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. تنفيذ غابة عمودية في العاصمة الإدارية بارتفاع 30 مترا

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

العثور على بائعة فاكهة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلها بديرب نجم.. والشرطة تكثف جهودها

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

استعدادا لـ اطلع برة.. الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم

أحمد حسن وزينب.. كيف دفعهما جنون جمع مشاهدات اليوتيوب لاستغلال طفلة حديثة الولادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها